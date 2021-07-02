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В Нижнем Новгороде при взрыве газа в жилом доме пострадали 3 человека

02.07.2021 08:53 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде. Есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сегодня около 7.00 поступило сообщение о взрыве газа в трехэтажном жилом доме на ул.Светлоярской в Нижнем Новгороде. Открытого горения после взрыва не последовало. Разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла.

По предварительной информации пострадали три человека, они госпитализированы. Также эвакуированы 28 жильцов дома.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Открытого горения после взрыва не последовало. Разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла.
 
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