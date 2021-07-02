На фоне аномальной жары в Канаде начались лесные пожары

Источник материала: БT

Жарко в Канаде не только от своего рода акций протеста. На фоне аномального зноя на западе страны начались лесные пожары. Огонь сжег 90 % деревни, в которой зафиксирована самая высокая температура - 49,5 градуса. Мэр Литтона ранее приказал людям эвакуироваться, заявив, что огонь распространился по деревне всего за 15 минут. Крупный пожар зафиксировали и в районе озера Камлупс. Пламя охватило уже более 200 квадратных километров. Приказ на эвакуацию получили жители 160 окрестных домов. В ликвидации возгорания участвуют 10 вертолетов и 56 пожарных.





Читайте также:





