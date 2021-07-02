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Неутешительный прогноз ждет экономику США

02.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

COVID-19 нанес весомый ущерб экономике Соединенных Штатов. Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году достигнет 3 триллионов долларов. Такой неутешительный прогноз опубликован на сайте бюджетного управления конгресса. "Дефицит этого года составит, как ожидается, 13,4 % ВВП", - говорится в тексте документа. Сумма недостачи в три раза превысит дефицит 2019 года.  


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COVID-19 нанес весомый ущерб экономике Соединенных Штатов. Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году достигнет 3 триллионов долларов. Такой...
 
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