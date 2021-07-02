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Турция официально вышла из международного договора о защите женщин от насилия

02.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Турция официально вышла из международного договора о защите женщин от насилия. Такое решение властей спровоцировало массовую акцию протеста в Стамбуле. Сотни женщин собрались на главной пешеходной улице столицы. Участники митинга несли красочные транспаранты, феминистские и радужные флаги. 

Женщины выкрикивали лозунг "Мужественность более смертоносна, чем Корона". Хоть правоохранители разгонять марш не собирались, женщины начали нападать на полицейских.


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Турция официально вышла из международного договора о защите женщин от насилия. Такое решение властей спровоцировало массовую акцию протеста в Стамбуле. Сотни...
 
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