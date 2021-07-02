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Противники ЛГБТ-парада в Тбилиси пытались прорвать оцепление полиции

02.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Неспокойная ночь выдалась в Грузии. Противники ЛГБТ-парада в Тбилиси пытались прорвать оцепление полиции. Не обошлось без столкновений и задержаний. Сторонники традиционных ценностей собрались у кинотеатра во время кинопоказа, открывающего неделю "радужных" мероприятий. Полиция стянула дополнительные силы. Зрителей из зала выводили под охраной и увозили на микроавтобусах. Напомним, ранее противники гей-парада потребовали выдворить из Грузии посла Соединенных Штатов. Представитель "Общества защиты прав детей" заявил, что "воля народа Грузии - не допустить проведения этого сомнительного "Марша достоинства". 


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Неспокойная ночь выдалась в Грузии. Противники ЛГБТ-парада в Тбилиси пытались прорвать оцепление полиции. Не обошлось без столкновений и задержаний. Сторонники...
 
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