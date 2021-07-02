Украина передала судебную власть под контроль Запада

Источник материала: БT

Украина все больше теряет свою независимость! Верховная рада запустила судебную реформу, где решающий голос при назначении судей отдали иностранцам. Теперь главную роль в формировании Высшей квалификационной коллегии судей играют международные эксперты. Представители партии ОПЗЖ заявили, что депутаты таким образом передали страну под внешний иностранный контроль. Зато США и ЕС такое решение пришлось по душе.

В Сети активно распространяют кадры украинского Нью-Йорка. Видео из "американизированного" поселка собирают тысячи просмотров. Напомним, Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Донецкой области.





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