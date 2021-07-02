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Украина передала судебную власть под контроль Запада
02.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украина все больше теряет свою независимость! Верховная рада запустила судебную реформу, где решающий голос при назначении судей отдали иностранцам. Теперь главную роль в формировании Высшей квалификационной коллегии судей играют международные эксперты. Представители партии ОПЗЖ заявили, что депутаты таким образом передали страну под внешний иностранный контроль. Зато США и ЕС такое решение пришлось по душе.
В Сети активно распространяют кадры украинского Нью-Йорка. Видео из "американизированного" поселка собирают тысячи просмотров. Напомним, Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Донецкой области.
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Украина все больше теряет свою независимость! Верховная рада запустила судебную реформу, где решающий голос при назначении судей отдали иностранцам. Теперь...
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