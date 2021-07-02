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Умер художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко

02.07.2021 15:17 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" народный артист СССР Николай Сличенко умер на 87-м году жизни, сообщается на сайте театра.

"В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли цыганский театр "Ромэн" на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность - многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко - выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра "Ромэн", общественный деятель", - говорится в сообщении театра.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 году в Белгороде. В 1951 году поступил в труппу театра "Ромэн". С 1977 года - главный режиссер и художественный руководитель театра "Ромэн". В 1981 году был удостоен звания народного артиста СССР.

Артист сыграл более 60 ролей в театре и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Артист сыграл более 60 ролей в театре и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмов.
 
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