В Боснии и Герцеговине впервые отметили День Независимости Беларуси

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боснии и Герцеговине 2 июля впервые в истории двусторонних отношений состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости Беларуси.

В мероприятии приняли участие руководители государственных учреждений страны и ее регионов, представители делового сообщества и дипломатического корпуса, аккредитованного в Боснии и Герцеговине.

Во время мероприятия Посол Беларуси в Боснии и Герцеговине Александр Пономарев отметил позитивный тренд на активизацию двусторонних связей между Беларусью и Боснией и Герцеговиной, в том числе в торгово-экономической сфере, нацеленность сторон на развитие договорно-правовой базы в целях содействия деловым и межчеловеческим контактам. В качестве почетного гостя с приветственным словом выступил также министр внешней торговли и экономических отношений БиГ Сташа Кошарац.

Во время визита Посол Александр Пономарев также провел встречи с представителями ряда министерств и делового сообщества.

Дипломатические отношения Беларусь и Босния и Герцеговина установили 22 ноября 1993 года. С марта 2014 года в БиГ по совместительству аккредитовано Посольство Беларуси в Венгрии. Интересы БиГ в Беларуси представляет по совместительству Посольство БиГ в России.

В июне 2019 года состоялся официальный визит председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в Беларусь. По итогам его встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и руководством правительства достигнут ряд договоренностей по развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая отркытие офиса почетного консула Беларуси в Боснии и Герцеговине.

В 2020 году товарооборот между Беларусью и БиГ составил $11,7 млн. Крупнейшие группы товаров в белорусском экспорте: части и принадлежности для автомобилей и тракторов, шины, автомобили грузовые, мебель и ее части.-0-