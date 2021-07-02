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Грузовой самолет Boeing 737 упал в море у побережья Гонолулу

02.07.2021 23:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту разбился у побережья Гавайев из-за неисправности двигателя. Такую информацию сообщает ВВС.

Самолет следовал из Гонолулу на остров Мауи, но упал в воду вскоре после взлета из международного аэропорта Даниэль К. Иноуэ.

Береговая охрана спасла обоих пилотов из моря. Один из них был найден цепляющимся за хвост самолета и доставлен по воздуху в безопасное место.

По словам представителей транспортного департамента штата, цитируемых местным изданием Hawaii News Now (HNN) , он был доставлен по воздуху в Медицинский центр Королевы и доставлен в реанимацию в критическом состоянии. Спасатели доставили второго пилота на берег на лодке, сообщает HNN.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет следовал из Гонолулу на остров Мауи, но упал в воду вскоре после взлета из международного аэропорта Даниэль К. Иноуэ.
 
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