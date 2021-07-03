Фуникулер сорвался в горах Кабардино-Балкарии

Источник материала: БелТА

3 июля, Нальчик /БЕЛТА-ТАСС/. Один из фуникулеров сорвался в горах Кабардино-Балкарии, предварительно, есть пострадавший. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах республики.

"В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.-0-