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Фуникулер сорвался в горах Кабардино-Балкарии
03.07.2021 10:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Нальчик /БЕЛТА-ТАСС/. Один из фуникулеров сорвался в горах Кабардино-Балкарии, предварительно, есть пострадавший. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах республики.
"В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.-0-
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В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший.
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