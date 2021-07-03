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Во Франции борются с лесным пожаром площадью 100 га

03.07.2021 18:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Крупный лесной пожар площадью 100 га произошел в массиве Ла-Клап на юге Франции, для его тушения задействованы шесть пожарных самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное управление гражданской безопасности и урегулирования кризисов Франции.

"Лесной пожар близ Нарбонны. Задействованы значительные воздушные и наземные ресурсы для защиты жилых домов, которым угрожает огонь. Четыре самолета Canadair и два Dash помогают пожарным и спасателям из департаментов Од, Эро и Восточные Пиренеи", - говорится в заявлении ведомства.

По данным Службы спасения и пожарной охраны департамента Од, огонь распространился на 100 га и движется в направлении населенного пункта Грюиссан. Местных жителей призвали не ходить смотреть на пожар и покинуть опасную зону.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Службы спасения и пожарной охраны департамента Од, огонь распространился на 100 га и движется в направлении населенного пункта Грюиссан.
 
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