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Во Франции борются с лесным пожаром площадью 100 га
03.07.2021 18:45 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный лесной пожар площадью 100 га произошел в массиве Ла-Клап на юге Франции, для его тушения задействованы шесть пожарных самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное управление гражданской безопасности и урегулирования кризисов Франции.
"Лесной пожар близ Нарбонны. Задействованы значительные воздушные и наземные ресурсы для защиты жилых домов, которым угрожает огонь. Четыре самолета Canadair и два Dash помогают пожарным и спасателям из департаментов Од, Эро и Восточные Пиренеи", - говорится в заявлении ведомства.
По данным Службы спасения и пожарной охраны департамента Од, огонь распространился на 100 га и движется в направлении населенного пункта Грюиссан. Местных жителей призвали не ходить смотреть на пожар и покинуть опасную зону.-0-
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По данным Службы спасения и пожарной охраны департамента Од, огонь распространился на 100 га и движется в направлении населенного пункта Грюиссан.
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