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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 24
03.07.2021 19:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
Были найдены тела еще двух человек. "Общее число погибших теперь составляет 24", - сказала она.
По словам Кавы, неизвестной остается судьба 124 человек.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.-0-
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Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.
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