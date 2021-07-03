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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 24

03.07.2021 19:53 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Были найдены тела еще двух человек. "Общее число погибших теперь составляет 24", - сказала она.

По словам Кавы, неизвестной остается судьба 124 человек.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня.
 
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