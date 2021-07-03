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В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19
03.07.2021 20:19 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии за сутки зарегистрировали 2605 случаев инфицирования COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля этого года. Такую информацию сообщает
Портал RTP сообщает, что более половины новых случаев выявили в столичном регионе - Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев — в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.
Четыре человека скончались за последние сутки.
Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.
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Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.
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