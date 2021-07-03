В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии за сутки зарегистрировали 2605 случаев инфицирования COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля этого года. Такую информацию сообщает RT .

Портал RTP сообщает, что более половины новых случаев выявили в столичном регионе - Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев — в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.

Четыре человека скончались за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.