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В Португалии зарегистрировали рекордное с февраля число случаев COVID-19

03.07.2021 20:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии за сутки зарегистрировали 2605 случаев инфицирования COVID-19, это самое высокое число выявленных заболеваний с февраля этого года. Такую информацию сообщает RT.

Портал RTP сообщает, что более половины новых случаев выявили в столичном регионе - Лиссабоне и близлежащих городах, свыше 500 случаев — в северной части страны, также случаи заболевания зафиксированы в Алгарве, на Азорских островах и на Мадейре.

Четыре человека скончались за последние сутки.

Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего с начала пандемии в стране выявили свыше 887 тыс. инфицированных, скончались более 17 тыс. человек.
 
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