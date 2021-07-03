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Анкара поздравила Беларусь с Днем Независимости

03.07.2021 23:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре с особым размахом поздравили белорусский народ с праздником. Самое высокое здание в столице Турции - башня Атакуле окрасилось цветами нашего государственного флага благодаря яркой подсветке. -0-  

Анкара поздравила Беларусь с Днем Независимости
 
Теги: Минск
 
 
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Самое высокое здание в столице Турции - башня Атакуле окрасилось цветами нашего государственного флага благодаря яркой подсветке.
 
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