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Анкара поздравила Беларусь с Днем Независимости
03.07.2021 23:01 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре с особым размахом поздравили белорусский народ с праздником. Самое высокое здание в столице Турции - башня Атакуле окрасилось цветами нашего государственного флага благодаря яркой подсветке. -0-
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Самое высокое здание в столице Турции - башня Атакуле окрасилось цветами нашего государственного флага благодаря яркой подсветке.
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