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Шесть человек погибли при крушении самолета на юге Гаити
04.07.2021 11:01 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета к югу от столицы Гаити, города Порт-о-Пренса. Об этом в субботу сообщает агентство
Сообщается, что на борту находились шесть человек, все они погибли. По предварительным данным, среди них двое граждан соседней Доминиканской Республики. Правоохранители ведут расследование причин инцидента.-0-
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Сообщается, что на борту находились шесть человек, все они погибли.
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