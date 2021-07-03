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Шесть человек погибли при крушении самолета на юге Гаити

04.07.2021 11:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета к югу от столицы Гаити, города Порт-о-Пренса. Об этом в субботу сообщает агентство AFP.

Сообщается, что на борту находились шесть человек, все они погибли. По предварительным данным, среди них двое граждан соседней Доминиканской Республики. Правоохранители ведут расследование причин инцидента.-0-

 
 
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Сообщается, что на борту находились шесть человек, все они погибли.
 
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