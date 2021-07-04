ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крупнейший в истории Кипра пожар - власти запросили международную помощь

04.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кипр запросил международную помощь в тушении пожара в районе Лимассола. Власти уже назвали его крупнейшим в истории страны. Возгорание возникло накануне. Ветром пламя мгновенно охватило несколько регионов. Огонь поглотил уже несколько деревень, жителей которых успели эвакуировать. На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров. В тушении, помимо пожарных расчетов, участвуют и воздушные средства. На призыв помочь уже отреагировали Греция, Италия и Израиль. Они направят на остров пожарные самолеты. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кипр запросил международную помощь в тушении пожара в районе Лимассола. Власти уже назвали его крупнейшим в истории страны. Возгорание возникло накануне. Ветром...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Евро-2020 - футбольные фанаты подрались с полицией в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by