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Евро-2020 - футбольные фанаты подрались с полицией в Лондоне

04.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Футбольные фанаты устроили потасовку с полицией на лондонской Лестер-сквер после того как Англия одержала победу над Украиной на Евро-2020. Болельщики вышли на улицы отметить выход сборной в полуфинал. Они громко кричали и распивали алкоголь. Полиция, приехавшая разогнать толпу, стала оттеснять людей с площади. Все закончилось стычками и задержаниями.

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Футбольные фанаты устроили потасовку с полицией на лондонской Лестер-сквер после того как Англия одержала победу над Украиной на Евро-2020. Болельщики вышли на...
 
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