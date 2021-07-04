Евро-2020 - футбольные фанаты подрались с полицией в Лондоне

Источник материала: БT

Футбольные фанаты устроили потасовку с полицией на лондонской Лестер-сквер после того как Англия одержала победу над Украиной на Евро-2020. Болельщики вышли на улицы отметить выход сборной в полуфинал. Они громко кричали и распивали алкоголь. Полиция, приехавшая разогнать толпу, стала оттеснять людей с площади. Все закончилось стычками и задержаниями.