Источник материала: БT

На Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту находились 92 человека. Как минимум 17 из них погибли, несколько десятков удалось спасти. В Сети появились первые кадры с места ЧП: на них черный столб дыма и разбросанные по территории обломки воздушного судна. Трагедия произошла при попытке самолета приземлиться. По всей видимости, военное судно не вписалось во взлетно-посадочную полосу. Развернута спасательная операция.



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