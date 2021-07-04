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На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
04.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту находились 92 человека. Как минимум 17 из них погибли, несколько десятков удалось спасти. В Сети появились первые кадры с места ЧП: на них черный столб дыма и разбросанные по территории обломки воздушного судна. Трагедия произошла при попытке самолета приземлиться. По всей видимости, военное судно не вписалось во взлетно-посадочную полосу. Развернута спасательная операция.
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На Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту находились 92 человека. Как минимум 17 из них погибли, несколько десятков удалось спасти. В Сети появились...
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