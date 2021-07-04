Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поддерживают предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа по декабрь нынешнего года, но без каких-либо условий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства энергетики и инфраструктуры страны, сообщает ТАСС.

"Объединенные Арабские Эмираты считают, что мировой рынок в текущий период остро нуждается в увеличении добычи, и поддерживают это увеличение в период с августа по декабрь без каких-либо условий", - отмечается в заявлении министерства. Вместе с тем Эмираты считают, что "министерский комитет ОПЕК+ предложил только один вариант - увеличить добычу при условии продления текущего соглашения до декабря 2022 года". Такой подход, по мнению эмиратского министерства, "является несправедливым соглашением для ОАЭ с точки зрения базовой точки отсчета для квот на добычу".

"Нынешнее соглашение, - говорится в заявлении, - действует до апреля 2022 года, и ОАЭ не возражают против его продления, если это необходимо, но попросили пересмотреть коэффициенты базовых точек для ссылки на сокращение, чтобы обеспечить справедливые квоты для всех членов при продлении".

Министерская встреча стран ОПЕК+, которая завершилась в пятницу, продолжится в понедельник. Источник ТАСС в ОПЕК ранее сообщал, что переговоры было решено отложить на пару дней по предложению России. Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. Только так они согласны на продление сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца этого года на 2 млн б/с.-0-