Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах достигло 45, сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

Погибли 42 человека на борту самолета и еще трое на земле. Такие же данные приводит AFP со ссылкой на военных. На месте аварии продолжается поисковая операция.

Филиппинский военный самолет Lockheed C-130 Hercules, на борту которого находились около 90 человек, потерпел крушение 4 июля на острове Холо в провинции Сулу. По имеющимся данным, он упал при попытке приземлиться.-0-