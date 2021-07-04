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Мощный шторм "Эльза" пронесся над Карибами
04.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сложные погодные условия сегодня и в районе Карибского бассейна. Там бушует ураган "Эльза". Он уже обрушился на Барбадос, Сент-Люсию, Мартинику и Сент-Винсент, Гренадины, Гаити и Доминиканскую Республику. Скорость ветра достигает 100 километров в час. Стихия забрала жизни 3 человек. Сообщается об отключениях электроэнергии.
Сейчас ураган направляется к Кубе и американскому побережью во Флориде. В 15 округах штата объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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Сложные погодные условия сегодня и в районе Карибского бассейна. Там бушует ураган "Эльза". Он уже обрушился на Барбадос, Сент-Люсию, Мартинику и Сент-Винсент,...
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