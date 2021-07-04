Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Техасе

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в одном из районов города Форт-Уэрт - штат Техас. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Стрелявшие скрылись с места происшествия, задержаний пока не проводилось.

Пострадавшие доставлены в несколько больниц и находятся в стабильном состоянии.-0-