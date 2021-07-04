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О чем разрешено говорить при демократии, а о чем приказано молчать

05.07.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пример того, о чем разрешено говорить при демократии, а о чем приказано молчать.

Генпрокурор Чехии подал в отставку. Причиной стала его особая позиция по делу о взрывах на военных складах в городке Врбетице. Павел Земан несколько раз предлагал провести тщательное расследование тех событий, прежде чем обвинять в терактах Россию. Аналогичной позиции придерживался и президент Чехии. Милоша Земана за одно только предложение разобраться в истории с взрывами тут же попытались подвергнуть импичменту. Генпрокурор ушел сам, испытав откровенное давление со стороны правительства.

Власти Чехии продолжают требовать от Москвы компенсацию, равную приблизительно 25 миллионам евро. А на просьбу предъявить доказательства Прага ответила: улики крайне секретны, о них не должен узнать никто. В подготовке взрывов чехи подозревают вездесущих Боширова и Петрова, которые через несколько лет после посещения Праги довели до смерти кота в английском Солсбери.

Мутят воду международные эксперты и в разбирательстве по факту посадки самолета Ryanair в Минске. Беларусь со своей стороны предоставила международной организации гражданской авиации 52 документа, аудио- и видеоматериалы. Национальный департамент по авиации продолжает активно помогать достоверному расследованию инцидента. Однако в промежуточном докладе ИКАО указано: все еще требуется поддержка ряда других государств. Без нее ведь не складывается нужный пазл. Некие детали сообщила Польша, ждут доклада еще от четырех своих членов - Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии. Окончательные результаты расследования будут оглашены на сессии совета ИКАО лишь в сентябре.

Один из аргументов и вовсе удивителен - документы с русского не успевают перевести. Интересно, почему тогда с санкциями не подождали до осени. Ведь за это время Беларусь уже успели обвинить во всех смертных.


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Теги: Минск
 
 
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Пример того, о чем разрешено говорить при демократии, а о чем приказано молчать. Генпрокурор Чехии подал в отставку. Причиной стала его особая позиция по делу о...
 
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