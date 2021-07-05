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На Кубе эвакуировали 180 тыс. человек из-за приближения шторма "Эльза"
05.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кубы провели эвакуацию по меньшей мере 180 тыс. человек в центральных и восточных районах острова из-за приближения тропического шторма "Эльза". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Основной удар стихии по острову придется в понедельник. На данный момент по крайней мере три человека стали жертвами тропического шторма: двое погибли в Доминиканской Республике, еще один - в Сент-Люсии. Кроме того, значительно повреждена местная инфраструктура.-0-
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На данный момент по крайней мере три человека стали жертвами тропического шторма: двое погибли в Доминиканской Республике, еще один - в Сент-Люсии. Кроме того,...
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