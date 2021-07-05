В Майами снесли уцелевшую часть рухнувшего дома, чтобы ее не унесло штормом

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Майами был произведен контролируемый снос все еще стоящей части многоэтажного здания Champlain Towers South, под обломками которого может находиться 121 человек. На это время спасательные работы были приостановлены, сообщает Би-би-си.

Снести остатки дома было решено из-за того, что к Флориде приближается тропический шторм "Эльза", который мог бы разрушить то, что осталось от строения.

В 15 округах штата было объявлено чрезвычайное положение, в их числе и в Майами-Дейд с населением около 2,5 млн человек.

Мэр района Серфсайд Чарльз Баркет перед сносом заявил, что "это здание надо убрать как можно скорее". "Мы все знали, что оно само является проблемой, следовательно, эту проблему надо ликвидировать", - сказал мэр.

Однако это не означает, что власти и спасатели полностью потеряли надежду найти живых людей под обломками здания, которое обрушилось 24 июня. Пока подтверждена гибель 24 человек, остальные жители, которых не могут найти, считаются пропавшими без вести. За время спасательной операции выживших найти пока не удалось.

Власти заранее сообщили о сносе семьям людей, которые могут находиться под руинами. Спасатели по-прежнему надеются, что кто-то из жителей рухнувшего дома мог уцелеть в так называемых воздушных карманах.

Метеорологи говорят, что хотя центр шторма "Эльза" пройдет стороной от Серфсайда, ему не удастся избежать сильных порывов ветра, которые потенциально могли бы обрушить оставшуюся часть здания. Именно поэтому власти произвели снос до прихода шторма. Кроме того, раньше говорилось об опасности работ, поскольку руины могли в любой момент обрушиться и похоронить под собой сотрудников спасательных служб.-0-