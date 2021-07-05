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В Ватикане сообщили о самочувствии папы Франциска после операции

05.07.2021 08:53 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папе римскому Франциску сделали операцию на толстой кишке, он хорошо перенес хирургическое вмешательство, сообщает ANSA со ссылкой на заявление представителя Ватикана Маттео Бруни.

"Святой отец хорошо перенес вмешательство, проведенное под общей анестезией", - отметил он.

Также сообщается, что папа Франциск находится в клинике Джемелли в Риме, где ему была сделана плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операция проходила под руководством профессора Серджио Альфьери. В клинике папа проведет не менее пяти дней. Это первый раз, когда он был госпитализирован с момента его избрания в 2013 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В клинике папа проведет не менее пяти дней. Это первый раз, когда он был госпитализирован с момента его избрания в 2013 году.
 
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