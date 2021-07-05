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В Ватикане сообщили о самочувствии папы Франциска после операции
05.07.2021 08:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папе римскому Франциску сделали
"Святой отец хорошо перенес вмешательство, проведенное под общей анестезией", - отметил он.
Также сообщается, что папа Франциск находится в клинике Джемелли в Риме, где ему была сделана плановая операция по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Операция проходила под руководством профессора Серджио Альфьери. В клинике папа проведет не менее пяти дней. Это первый раз, когда он был госпитализирован с момента его избрания в 2013 году.-0-
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В клинике папа проведет не менее пяти дней. Это первый раз, когда он был госпитализирован с момента его избрания в 2013 году.
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