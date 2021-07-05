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Число лесных пожаров на западе Канады возросло до 180 из-за аномальной жары

05.07.2021 10:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число лесных пожаров в западной канадской провинции Британская Колумбия за последние сутки выросло со 136 до 180. Об этом сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на местную противопожарную службу.

Общая площадь возгорания в регионе Британская Колумбия превысила 79 тыс. га, жители 1,3 тыс. домов получили приказ эвакуироваться из зоны бедствия, еще тысяча человек могут получить такой приказ в ближайшее время. В ликвидации пожаров участвуют более трех тысяч человек, задействованы спецтехника и авиация. На помощь пожарным направлены 350 солдат и офицеров Вооруженных сил Канады.

В результате лесных пожаров был практически полностью уничтожен населенный пункт Луттон. Здесь на прошлой неделе было зарегистрировано плюс 49,6 градусов Цельсия, что составляет абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Канаде. Также сообщается о как минимум двух погибших при пожаре в Луттоне.

Причина пожара, уничтожившего населенный пункт Луттон, расследуется, но премьер Британской Колумбии Джон Хорган сообщил, что связывает начало пожара с поездом, проезжавшим через общину. Федеральный министр транспорта Канады Омар Альгабра заявил, что примет необходимые меры в случае выявления любого потенциального несоблюдения канадских законов и правил о безопасности на железных дорогах.

Аномальная жара от плюс 40 до плюс 45 градусов Цельсия установилась с конца июня в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия, в некоторых районах провинции Саскачеван и в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Общая площадь возгорания в регионе Британская Колумбия превысила 79 тыс. га, жители 1,3 тыс. домов получили приказ эвакуироваться из зоны бедствия, еще тысяча человек...
 
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