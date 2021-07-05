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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший ведущий программы "Время", актер Юрий Петров умер в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС.

"Умер Юрий Петров, наш коллега, который пришел в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году. Мы работали с Юрой в информационных программах, на концертах и фестивалях. Он был удивительно интеллигентным, ровным в отношениях, сдержанным и очень образованным человеком," - сообщила в Facebook его коллега Алла Данько.

Она отметила, что Юрий Петров первым сообщил о Государственном комитете по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 года.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год был диктором Центрального телевидения. Также снимался в кино. Он играл в таких картинах, как "Чернобыль. Последнее предупреждение", "Каменская-4", "Варвар" и др.-0-