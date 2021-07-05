ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовая вакцинация и цифровые технологии помогут восстановить международный туризм - UNWTO

05.07.2021 14:45 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая вакцинация в мире и широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту международного туризма в ближайшее время. Об этом говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), опубликованном на ее сайте.

"По состоянию на 1 июня 29% всех направлений в мире полностью закрыты для международного туризма. Из них более половины были полностью закрыты для туристов с мая 2020 года или раньше", - говорится в отчете.

Согласно данным UNWTO, на сегодняшний день треть стран (34%) частично закрыты для путешественников, а 36% - запрашивают отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии, в некоторых случаях в сочетании с требованием карантина.

Всемирная туристская организация также отмечает, что сегодня сохраняются региональные различия в отношении ограничений на поездки. Так, 70% всех направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе полностью закрыты, по сравнению с 13% в Европе, 20% в Северной и Южной Америке, 19% в Африке и 31% на Ближнем Востоке.

В UNWTO отмечают, что в большинстве стран, где действуют строгие ограничительные меры, уровень вакцинации находится на низком уровне. Таким образом, прослеживается связь между скоростью вакцинации и ослаблением ограничений. Страны, где уровень вакцинации высокий, могут быстрее возобновить туризм.

В отчете указывается, что возобновление глобального туризма будет оставаться сдержанным, пока правительства будут продолжать проявлять осторожность. Так, в четырех из 10 стран, откуда прибывает большинство туристов, власти продолжают отговаривать своих граждан от поездок за границу без веских причин.

"Правительства играют важную роль в возобновлении и восстановлении туризма посредством сотрудничества, использования данных и цифровых технологий", - приводятся в отчете организации слова ее генерального секретаря Зураба Пололикашвили.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным UNWTO, на сегодняшний день треть стран (34%) частично закрыты для путешественников, а 36% - запрашивают отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Сингапуре у подростка после прививки вакциной Pfizer остановилось сердце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by