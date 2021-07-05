Более 150 жилых домов пострадало в Абхазии из-за урагана

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около ста частных и более полусотни многоэтажных домов пострадало в результате урагана, обрушившегося на Абхазию. Об этом проинформировал премьер-министр республики Александр Анкваб, сообщает ТАСС.

В воскресенье из-за стихии были сорваны крыши домов, в том числе с гостиницы "Интер-Сухум", около сотни деревьев вырвано с корнями, повреждены линии электропередач и троллейбусная линия в Сухуми.

"95 частных домовладений и 57 высотных домов пострадали во время урагана. Еще не до конца установлена степень повреждения крыш. Трудности связаны и с тем, что у нас практически нет такого количества людей, которые могли бы единовременно начать работы на крышах высотных домов. Придется проводить эти работы поэтапно в зависимости от степени повреждения", - приводит слова премьера государственное информационное агентство Абхазии АПСНЫПРЕСС.

Премьер-министр отметил, что восстановление одной высотки обойдется в среднем, по предварительным подсчетам, в 5 млн российских рублей, но пока речь идет о предварительной оценке ущерба, нанесенного стихией.

По словам главы правительства, на основании информации, предоставленной руководителями местных администраций, будет составлена сводная ведомость и уже по ней начнут завозить металл и деловой лес. "Это нужно будет сделать даже под честное слово, потому что, пока будут заключены контракты, пока все процедуры пройдут согласование, к имеющимся проблемам могут добавиться новые", - заключил он.-0-