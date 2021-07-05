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Боевики захватили 140 школьников в штате Кадуна в Нигерии

06.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным полиции, боевики в Нигерии похитили не менее 140 школьников на северо-западе страны. Такую информацию сообщает ВВС.

Появились сообщения о массовом похищении людей из школы недалеко от города Кадуна, примерно в 80 км к юго-западу от Зарии.

Мать 15-летней девочки, похищенной из баптистской школы Вефиля рассказала, что 140 школьников были схвачены большой группой вооруженных людей, которые приехали на мотоциклах и сломали забор.

По меньшей мере восемь человек были похищены из Национального центра туберкулеза и лепры в Зарии. По словам сотрудника больницы, среди задержанных были две медсестры и 12-месячный ребенок.

В последнее время произошла волна похищений из школ и университетов с целью получения выкупа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время произошла волна похищений из школ и университетов с целью получения выкупа.
 
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