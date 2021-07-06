В Зимбабве 20 человек погибли в ДТП

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Зимбабве. Такую информацию сообщает РИА Новости .

Авария произошла на дороге Масвинго - Мбалабала после того, как у одного из автомобилей лопнула шина и он выехал на встречную полосу. В результате инцидента пострадали еще три человека, их доставили в больницу.-0-