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В Зимбабве 20 человек погибли в ДТП
06.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Зимбабве. Такую информацию сообщает
Авария произошла на дороге Масвинго - Мбалабала после того, как у одного из автомобилей лопнула шина и он выехал на встречную полосу. В результате инцидента пострадали еще три человека, их доставили в больницу.-0-
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Авария произошла на дороге Масвинго - Мбалабала после того, как у одного из автомобилей лопнула шина и он выехал на встречную полосу.
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