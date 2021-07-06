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В Зимбабве 20 человек погибли в ДТП

06.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Зимбабве. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Авария произошла на дороге Масвинго - Мбалабала после того, как у одного из автомобилей лопнула шина и он выехал на встречную полосу. В результате инцидента пострадали еще три человека, их доставили в больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на дороге Масвинго - Мбалабала после того, как у одного из автомобилей лопнула шина и он выехал на встречную полосу.
 
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