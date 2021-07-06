Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский режиссер Ричард Доннер, снявший фильм "Супермен" (Superman, 1978), первый из серии кинолент о герое с суперспособностями, ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть режиссера подтвердили в его компании, однако причина смерти пока не сообщается. За свою жизнь он поставил более 70 фильмов и телесериалов, в том числе серии боевиков "Смертельное оружие" (Lethal Weapon), вестерна "Мэверик" (Maverick, 1994) и детективного триллера "Теория заговора" (Conspiracy Theory, 1997) с Мэлом Гибсоном в главной роли.

Доннер, родившийся в Нью-Йорке в 1930 году, начинал свою карьеру в качестве актера на телевидении, однако вскоре переключился на работу режиссера и продюсера. В роли последнего он поучаствовал в создании более 30 кинолент, в том числе фильмов "Люди-икс" (X-Men, 2000) и "Люди Икс: Начало. Росомаха" (X-Men Origins: Wolverine, 2009).-0-