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Режиссер фильма "Супермен" Ричард Доннер умер на 92-м году жизни

06.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Американский режиссер Ричард Доннер, снявший фильм "Супермен" (Superman, 1978), первый из серии кинолент о герое с суперспособностями, ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть режиссера подтвердили в его компании, однако причина смерти пока не сообщается. За свою жизнь он поставил более 70 фильмов и телесериалов, в том числе серии боевиков "Смертельное оружие" (Lethal Weapon), вестерна "Мэверик" (Maverick, 1994) и детективного триллера "Теория заговора" (Conspiracy Theory, 1997) с Мэлом Гибсоном в главной роли.

Доннер, родившийся в Нью-Йорке в 1930 году, начинал свою карьеру в качестве актера на телевидении, однако вскоре переключился на работу режиссера и продюсера. В роли последнего он поучаствовал в создании более 30 кинолент, в том числе фильмов "Люди-икс" (X-Men, 2000) и "Люди Икс: Начало. Росомаха" (X-Men Origins: Wolverine, 2009).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Доннер, родившийся в Нью-Йорке в 1930 году, начинал свою карьеру в качестве актера на телевидении, однако вскоре переключился на работу режиссера и продюсера.
 
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