Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Эльза" проходит над Кубой. Обильные дожди и порывы ветра в ряде районов пока не причинили критичного ущерба инфраструктуре острова, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Скорость ветра во время прохождения шторма над провинциями Матансас и Майабеке составляла 23,6 м/с. В ряде районов провинции Сьенфуэгос зафиксированы затопления прибрежных зон. О пострадавших или жертвах не сообщается.

В настоящий момент шторм проходит над северным побережьем республики и движется в северо-западном направлении. Накануне приближения шторма президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в своем Twitter, что власти острова "внимательно следят" за продвижением циклона.

В качестве превентивной меры кубинские власти объявили об эвакуации по меньшей мере 180 тыс. человек из центральных и восточных районов острова.-0-