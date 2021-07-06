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Тропический шторм "Эльза" проходит над Кубой

06.07.2021 07:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Эльза" проходит над Кубой. Обильные дожди и порывы ветра в ряде районов пока не причинили критичного ущерба инфраструктуре острова, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Скорость ветра во время прохождения шторма над провинциями Матансас и Майабеке составляла 23,6 м/с. В ряде районов провинции Сьенфуэгос зафиксированы затопления прибрежных зон. О пострадавших или жертвах не сообщается.

В настоящий момент шторм проходит над северным побережьем республики и движется в северо-западном направлении. Накануне приближения шторма президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в своем Twitter, что власти острова "внимательно следят" за продвижением циклона.

В качестве превентивной меры кубинские власти объявили об эвакуации по меньшей мере 180 тыс. человек из центральных и восточных районов острова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Скорость ветра во время прохождения шторма над провинциями Матансас и Майабеке составляла 23,6 м/с. В ряде районов провинции Сьенфуэгос зафиксированы затопления...
 
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