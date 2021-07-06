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Филиппинские военные обнаружили бортовой самописец потерпевшего крушение С-130

06.07.2021 08:53 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные обнаружили бортовой самописец самолета C-130, разбившегося на острове Холо на Филиппинах, сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу ABS-CBN.

По информации командующего Вооруженных Сил республики Сирилито Собеджана, черный ящик был обнаружен в понедельник. "Прямо сейчас он находится у следователей, они выясняют, какой был последний разговор экипажа", - пояснил он. Собеджана добавил, что поручил ВВС проверить летную годность военных самолетов.

Он также заявил об открытости ВС для расследования происшествия законодательным органом. "Это прерогатива Конгресса и всех, кто хотел расследовать инцидент", - сказал военный.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился 4 июля во время приземления в аэропорту в провинции Сулу на юго-западе страны. Согласно первоначальной версии, С-130 пролетел взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.

Воздушное судно перевозило 96 военных, которые направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. В результате авиакатастрофы погибли 52 человека, в том числе трое гражданских, различные травмы получили 47 военных и четыре человека, находившихся на земле в момент падения самолета. В настоящее время семь из 49 погибших военных опознаны. Личности остальных будут идентифицированы с помощью анализа ДНК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прямо сейчас он находится у следователей, они выясняют, какой был последний разговор экипажа.
 
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