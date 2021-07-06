Интерпол санкционировал арест сына экс-президента Мали

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерпол выдал международный ордер на арест Карима Кейты - сына экс-президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, покинувшего свой пост после военного переворота в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По данным источников агентства в правоохранительных органах, ордер был выдан после соответствующего запроса судьи в Бамако, столице Мали. Официальный представитель Интерпола в Мали, который предпочел "сохранить анонимность", подтвердил AFP существование этого запроса.

Расследование связано с исчезновением 50-летнего журналиста Бирамы Туре, занимавшегося расследованиями в бамакском еженедельнике Le Sphinx. О его местонахождении нет сведений с 29 января 2016 года.

После военного переворота, в результате которого в августе 2020 года был свергнут его отец, Карим Кейта перебрался в Кот-д'Ивуар.-0-