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Взрыв в жилом доме в Мичигане

06.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Один человек погиб в результате взрыва многоквартирного дома в городе Уоррен в американском штате Мичиган. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался баллон с газом. В результате уничтожены две квартиры, повреждено около 15 зданий, в том числе дома на соседних улицах. Обломки также падали на крыши и близлежащие дворы. Жители были эвакуированы, ведется расследование. 


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Один человек погиб в результате взрыва многоквартирного дома в городе Уоррен в американском штате Мичиган. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался...
 
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