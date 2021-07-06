Взрыв в жилом доме в Мичигане

Источник материала: БT

Один человек погиб в результате взрыва многоквартирного дома в городе Уоррен в американском штате Мичиган. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался баллон с газом. В результате уничтожены две квартиры, повреждено около 15 зданий, в том числе дома на соседних улицах. Обломки также падали на крыши и близлежащие дворы. Жители были эвакуированы, ведется расследование.