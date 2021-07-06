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Взрыв в жилом доме в Мичигане
06.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Один человек погиб в результате взрыва многоквартирного дома в городе Уоррен в американском штате Мичиган. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался баллон с газом. В результате уничтожены две квартиры, повреждено около 15 зданий, в том числе дома на соседних улицах. Обломки также падали на крыши и близлежащие дворы. Жители были эвакуированы, ведется расследование.
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Один человек погиб в результате взрыва многоквартирного дома в городе Уоррен в американском штате Мичиган. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался...
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