На Кипре удалось взять под контроль крупный лесной пожар

Источник материала: БT

На Кипре удалось взять под контроль крупнейший в истории страны пожар в районе Лимассола и Ларнаки. Пламя распространилось на площадь 55 квадратных километров, огнем уничтожены дома и другая частная собственность. 4 человека погибли. По подозрению в причастности к возгоранию, которое и привело к пожару, полиция Кипра задержала 67-летнего мужчину.