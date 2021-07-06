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На Кипре удалось взять под контроль крупный лесной пожар

06.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На Кипре удалось взять под контроль крупнейший в истории страны пожар в районе Лимассола и Ларнаки. Пламя распространилось на площадь 55 квадратных километров, огнем уничтожены дома и другая частная собственность. 4 человека погибли. По подозрению в причастности к возгоранию, которое и привело к пожару, полиция Кипра задержала 67-летнего мужчину. 


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На Кипре удалось взять под контроль крупнейший в истории страны пожар в районе Лимассола и Ларнаки. Пламя распространилось на площадь 55 квадратных километров,...
 
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