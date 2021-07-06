Американские военные тайно покинули авиабазу в Афганистане

Источник материала: БT

Военнослужащие США покинули базу в Афганистане тайком. Американские военные просто уехали, не предупредив о своем уходе новое руководство авиабазы "Баграм". В итоге между тем, как американцы покинули базу, а афганские силы безопасности ее заняли, прошло около двух часов. За это время на территорию проникли грабители, которых привлекло отключение света на объекте. На ликвидацию последствий мародерства в казармах и складах у афганских силовиков ушло трое суток. Местные специалисты снова ввели в работу радиолокационные системы и средства связи для контроля воздушной обстановки.