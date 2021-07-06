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Американские военные тайно покинули авиабазу в Афганистане
06.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Военнослужащие США покинули базу в Афганистане тайком. Американские военные просто уехали, не предупредив о своем уходе новое руководство авиабазы "Баграм". В итоге между тем, как американцы покинули базу, а афганские силы безопасности ее заняли, прошло около двух часов. За это время на территорию проникли грабители, которых привлекло отключение света на объекте. На ликвидацию последствий мародерства в казармах и складах у афганских силовиков ушло трое суток. Местные специалисты снова ввели в работу радиолокационные системы и средства связи для контроля воздушной обстановки.
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Военнослужащие США покинули базу в Афганистане тайком. Американские военные просто уехали, не предупредив о своем уходе новое руководство авиабазы "Баграм". В...
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