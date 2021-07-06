Источник материала: БT

На Флориду движется тропический шторм "Эльза". В пятнадцати округах американского штата объявлен режим ЧС. Стихия накануне обрушилась на западную Кубу недалеко от Гаваны. Порывы ветра достигали 85 км/час. В качестве меры предосторожности кубинские власти эвакуировали 180 тысяч человек. Ранее "Эльза" пронеслась по островам в Карибском бассейне, нанеся разрушения и став причиной гибели трех человек.