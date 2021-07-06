ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По России прошелся разрушительный циклон

06.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Сочи устраняют последствия непогоды - за 12 часов в городе выпало более суточной нормы осадков. Из берегов вышли практически все реки в округе, разрушены дороги и пляжи. В Адлерском и Хостинском районах пострадали порядка 30 домов. Ветром повалены десятки деревьев, снесен мост, семь населенных пунктов остались без света. Под Туапсе сошел сель. Есть погибший, двое ранены. 

Сильные дожди также в Краснодарском крае - в Славянском районе подтоплены сотни домов и приусадебных участков. На Урале в Свердловской области в воде оказались десятки придомовых участков. А в Абхазии более 150 жилых домов пострадало из-за урагана. Ветер сорвал крыши домов и вырвал с корнями около сотни деревьев, повреждены линии электропередачи и троллейбусная линия в Сухуми.



Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сочи устраняют последствия непогоды - за 12 часов в городе выпало более суточной нормы осадков. Из берегов вышли практически все реки в округе, разрушены дороги и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тропический шторм "Эльза" проходит над Кубой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by