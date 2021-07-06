ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра М. Моравецкого с польскими политиками

06.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Очередное доказательство нечистых политических планов руководства Польши. Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра Матеуша Моравецкого с другими польскими политиками в очередной раз подтвердили попытки Варшавы вмешаться во внутренние дела Беларуси, поддержку ими беглых, а также финансирование экстремистских СМИ. Видимо, амбиции восстановить Речь Посполитую затмили политикам разум.

Однако возникает другой вопрос. Должны ли мы дать прямое интервью премьера Моравецкого для Nexta и таким образом дать четкое подтверждение белорусам, что мы их водили за нос. Официально мы отрицаем, что Nexta имеет какие либо общие с нами отношения. Может лучше, чтобы премьер Моравецкий дал интервью для "Белсата", который является нашим официальным правительственным каналом, и этот белсатовский материал Nexta разместит у себя и в последующем его распространит.


Читайте также:

В Польше обсуждают возможность выхода страны из Евросоюза по примеру Великобритании


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное доказательство нечистых политических планов руководства Польши. Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра Матеуша...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Киеве "заминировали" здание горсовета и потребовали выкуп в размере 0,5 биткоина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by