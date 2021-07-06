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Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра М. Моравецкого с польскими политиками
06.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Очередное доказательство нечистых политических планов руководства Польши. Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра Матеуша Моравецкого с другими польскими политиками в очередной раз подтвердили попытки Варшавы вмешаться во внутренние дела Беларуси, поддержку ими беглых, а также финансирование экстремистских СМИ. Видимо, амбиции восстановить Речь Посполитую затмили политикам разум.
Однако возникает другой вопрос. Должны ли мы дать прямое интервью премьера Моравецкого для Nexta и таким образом дать четкое подтверждение белорусам, что мы их водили за нос. Официально мы отрицаем, что Nexta имеет какие либо общие с нами отношения. Может лучше, чтобы премьер Моравецкий дал интервью для "Белсата", который является нашим официальным правительственным каналом, и этот белсатовский материал Nexta разместит у себя и в последующем его распространит.
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Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра М. Моравецкого с польскими политиками
Очередное доказательство нечистых политических планов руководства Польши. Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра Матеуша...
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