Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра М. Моравецкого с польскими политиками

Источник материала: БT

Очередное доказательство нечистых политических планов руководства Польши. Шокирующие подробности из слитой в социальные сети переписки премьер-министра Матеуша Моравецкого с другими польскими политиками в очередной раз подтвердили попытки Варшавы вмешаться во внутренние дела Беларуси, поддержку ими беглых, а также финансирование экстремистских СМИ. Видимо, амбиции восстановить Речь Посполитую затмили политикам разум.

Однако возникает другой вопрос. Должны ли мы дать прямое интервью премьера Моравецкого для Nexta и таким образом дать четкое подтверждение белорусам, что мы их водили за нос. Официально мы отрицаем, что Nexta имеет какие либо общие с нами отношения. Может лучше, чтобы премьер Моравецкий дал интервью для "Белсата", который является нашим официальным правительственным каналом, и этот белсатовский материал Nexta разместит у себя и в последующем его распространит.







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