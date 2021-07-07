Число жертв обрушения жилого дома в Майами возросло до 36

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще четыре тела. Таким образом, число погибших возросло до 36. Об этом проинформировала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

"Несмотря на дождь и другие тяжелые погодные условия, мы извлекли из-под обломков тела еще четырех жертв, - указала она. - Общее подтвержденное число погибших теперь составляет 36".

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. Судьба 109 человек до сих пор остается неизвестной.-0-