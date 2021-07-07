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Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан
07.07.2021 10:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина,
Мужчина состоит на психиатрическом учете.
В результате задержания захватчика банка в Тюмени никто не пострадал - Сбербанк.-0-
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Мужчина состоит на психиатрическом учете.
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