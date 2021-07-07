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Китай перехватил у Германии лидерство в экспорте продукции машиностроения

07.07.2021 10:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия больше не является мировым лидером в сфере экспорта продукции машиностроения, сообщила Deutsche Welle.

По данным Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), в 2020 году Германию в этой отрасли впервые обошел Китай. Так, в минувшем году доля Китая в международных поставках машин и промышленного оборудования достигла 15,8%, в то время как доля Германии составила 15,5%.

При этом в 2019 году Германия опережала Китай по данному показателю почти на 1,4%.

В VDMA отмечают, что Китай уже давно превратился в крупнейшего в мире производителя машин. "Китай производит столько машин и промышленного оборудования, сколько США, Германия, Япония и Италия вместе взятые. Поэтому выход КНР на первое место по экспорту данной продукции был лишь вопросом времени", - отметил глава отдела внешней торговли в VDMA Ульрих Аккерман.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), в 2020 году Германию в этой отрасли впервые обошел Китай. Так, в...
 
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