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На Камчатке продолжается поиск погибших при крушении Ан-26
07.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Новые подробности крушения самолета на Камчатке. Спасатели обнаружили тела девяти погибших. Правительство региона опасается, что остальных может унести в море. Поэтому поисковые работы идут в оперативном режиме до прилива. В Сети начинают появляться первые кадры с места событий.
Всего на борту находились 28 человек, среди них 6 членов экипажа и 1 ребенок. По предварительной информации, самолет столкнулся со скалой при заходе на посадку. Сейчас в поиске задействованы наземные, воздушные и морские силы. Для опознания погибших на место направлены судмедэксперты.
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Новые подробности крушения самолета на Камчатке. Спасатели обнаружили тела девяти погибших. Правительство региона опасается, что остальных может унести в море....
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