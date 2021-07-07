На Камчатке продолжается поиск погибших при крушении Ан-26

Источник материала: БT

Новые подробности крушения самолета на Камчатке. Спасатели обнаружили тела девяти погибших. Правительство региона опасается, что остальных может унести в море. Поэтому поисковые работы идут в оперативном режиме до прилива. В Сети начинают появляться первые кадры с места событий.

Всего на борту находились 28 человек, среди них 6 членов экипажа и 1 ребенок. По предварительной информации, самолет столкнулся со скалой при заходе на посадку. Сейчас в поиске задействованы наземные, воздушные и морские силы. Для опознания погибших на место направлены судмедэксперты.





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