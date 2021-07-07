ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дж. Байден отметил 6 месяцев после штурма Капитолия призывом к американцам сотрудничать друг с другом

07.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Джо Байден отметил 6 месяцев после штурма Капитолия призывом к американцам сотрудничать друг с другом. Сообщение первого лица Америки размещено на сайте Белого дома. Тем временем накануне в стране уже вынесли первый обвинительный приговор по делу. 

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы оспорить итоги выборов. В ответ по протестующим открыли огонь. Сам Байден, который сегодня настаивает на примирении сторон, называет произошедшее экстремизмом. Оно и понятно: в собственном доме по-другому и быть не может. Зато за пределами легко насаждается так называемая свобода с проведением дорогостоящих военных операций или при банальном подкупе и порождении таким образом коллаборантов. 


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джо Байден отметил 6 месяцев после штурма Капитолия призывом к американцам сотрудничать друг с другом. Сообщение первого лица Америки размещено на сайте Белого...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Японии рекомендовали эвакуировать из-за ливней около 140 тыс. человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by