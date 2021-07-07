Источник материала: БT

Джо Байден отметил 6 месяцев после штурма Капитолия призывом к американцам сотрудничать друг с другом. Сообщение первого лица Америки размещено на сайте Белого дома. Тем временем накануне в стране уже вынесли первый обвинительный приговор по делу.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы оспорить итоги выборов. В ответ по протестующим открыли огонь. Сам Байден, который сегодня настаивает на примирении сторон, называет произошедшее экстремизмом. Оно и понятно: в собственном доме по-другому и быть не может. Зато за пределами легко насаждается так называемая свобода с проведением дорогостоящих военных операций или при банальном подкупе и порождении таким образом коллаборантов.





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