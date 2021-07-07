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В Индии на компанию мужчин напало стадо коров

07.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Индии спокойные посиделки компании мужчин нарушило стадо коров. На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек просто сидят и общаются. Вдруг на них нападают пробегающие мимо коровы. При этом из потревоженных мужчин даже особо никто не удивился. Видимо для Индии, где корова считается священным животным, такая картина - дело привычное. 


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Теги: Минск
 
 
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В Индии спокойные посиделки компании мужчин нарушило стадо коров. На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек просто сидят и общаются. Вдруг на...
 
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