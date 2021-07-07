|
В Индии на компанию мужчин напало стадо коров
07.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Индии спокойные посиделки компании мужчин нарушило стадо коров. На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек просто сидят и общаются. Вдруг на них нападают пробегающие мимо коровы. При этом из потревоженных мужчин даже особо никто не удивился. Видимо для Индии, где корова считается священным животным, такая картина - дело привычное.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии спокойные посиделки компании мужчин нарушило стадо коров. На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек просто сидят и общаются. Вдруг на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)