В Индии на компанию мужчин напало стадо коров

Источник материала: БT

В Индии спокойные посиделки компании мужчин нарушило стадо коров. На записи с камер видеонаблюдения видно, как несколько человек просто сидят и общаются. Вдруг на них нападают пробегающие мимо коровы. При этом из потревоженных мужчин даже особо никто не удивился. Видимо для Индии, где корова считается священным животным, такая картина - дело привычное.





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