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СМИ: Президент Гаити смертельно ранен в результате вооруженного нападения

07.07.2021 13:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате вооруженного нападения. Об этом заявил премьер-министр страны Клод Жозеф, новостной портал Juno 7.

Резиденция президента Гаити была атакована сегодня ночью. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити.

Другие подробности не приводятся.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Резиденция президента Гаити была атакована сегодня ночью. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие.
 
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