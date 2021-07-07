СМИ: Президент Гаити смертельно ранен в результате вооруженного нападения

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате вооруженного нападения. Об этом заявил премьер-министр страны Клод Жозеф, новостной портал Juno 7.

Резиденция президента Гаити была атакована сегодня ночью. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити.

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