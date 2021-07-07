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СМИ: Президент Гаити смертельно ранен в результате вооруженного нападения
07.07.2021 13:49 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате вооруженного нападения. Об этом заявил премьер-министр страны Клод Жозеф, новостной портал Juno 7.
Резиденция президента Гаити была атакована сегодня ночью. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити.
Другие подробности не приводятся.-0-
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Резиденция президента Гаити была атакована сегодня ночью. Глава правительства призвал население сохранять спокойствие.
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