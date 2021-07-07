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В Киеве состоялся митинг обманутых инвесторов банка "Аркада"

07.07.2021 15:15 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве сегодня состоялся автомитинг обманутых инвесторов банка "Аркада", которые заблокировали движение транспорта в центре города.

В акции протеста приняли участие около сотни человек. Они держали в руках плакаты "Инвесторы требуют свои квартиры", "Требуем: достройка за 3 года". Они также развернули баннеры со своими требованиями, среди которых, в частности, выкуп свободных площадей по государственным программам, достройка 39 домов за три года.

Вкладчики намерены обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и правительственным должностным лицам за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК "Патриотика" и "Эврика".

Банк "Аркада" остановил строительство трех жилых массивов в Киеве ("Патриотика", "Эврика", "Патриотика на озерах"), в которые вложили средства более 12 тыс. граждан. Строительство 39 домов "заморожено" уже несколько лет.

25 августа 2020 года правление НБУ приняло решение об отнесении банка "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Национальный банк Украины и Киевская городская государственная администрация подписали меморандум для решения вопроса достройки жилья "Аркады".

Бессрочная акция протеста объединения инвесторов банка "Аркада" продолжается с 29 мая 2020 года. Митингующие требуют возобновить строительство домов.-0-

 
 
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В акции протеста приняли участие около сотни человек. Они держали в руках плакаты "Инвесторы требуют свои квартиры", "Требуем: достройка за 3 года".
 
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